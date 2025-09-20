Ouverture du Carré Vauban journées du patrimoine Longwy

Rue Basse des Remparts Longwy Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Découverte du Carré Vauban qui abrite les maquettes des fortifications de Vauban, du vieux château, de l’église Saint Dagobert et de la Rotonde du parc des Récollets de Longwy.

Le lieu présente également une exposition de photographies sur le thème du patrimoine du Grand Longwy.Tout public

Rue Basse des Remparts Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 56

English :

Discover the Carré Vauban, which houses models of Vauban?s fortifications, the old castle, the church of Saint Dagobert and the Rotonde in Longwy?s Parc des Récollets.

The site also features a photography exhibition on the theme of Greater Longwy?s heritage.

German :

Entdeckung des Carré Vauban, in dem Modelle der Festungsanlagen von Vauban, des alten Schlosses, der Kirche Saint Dagobert und der Rotunde des Parks der Récollets de Longwy ausgestellt sind.

Der Ort zeigt außerdem eine Fotoausstellung zum Thema Kulturerbe des Großraums Longwy.

Italiano :

Scoprite il Carré Vauban, che ospita i modelli delle fortificazioni di Vauban, l’antico castello, la chiesa di Saint Dagobert e la Rotonde nel Parc des Récollets de Longwy.

È presente anche una mostra fotografica sul tema del patrimonio della Grande Longwy.

Espanol :

Descubra el Carré Vauban, que alberga maquetas de las fortificaciones de Vauban, el antiguo castillo, la iglesia de Saint Dagobert y la Rotonde en el Parc des Récollets de Longwy.

También hay una exposición de fotografías sobre el patrimonio del Gran Longwy.

