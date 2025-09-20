Ouverture du centre d’archives journées du patrimoine Espace Jean Monnet Longlaville

Ouverture du centre d’archives journées du patrimoine Espace Jean Monnet Longlaville samedi 20 septembre 2025.

Ouverture du centre d’archives journées du patrimoine

Espace Jean Monnet 10 rue Louis Majorelle Longlaville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture du centre d’archives de l’AMICAL (association pour la mémoire industrielle de la Communauté d’Agglomération de Longwy).Tout public

0 .

Espace Jean Monnet 10 rue Louis Majorelle Longlaville 54810 Meurthe-et-Moselle Grand Est memoireindustrielle.cal@gmail.com

English :

Opening of the AMICAL archive center (association pour la mémoire industrielle de la Communauté d’Agglomération de Longwy).

German :

Eröffnung des Archivzentrums von AMICAL (Association pour la mémoire industrielle de la Communauté d’Agglomération de Longwy).

Italiano :

Apertura del centro archivi AMICAL (Association pour la mémoire industrielle de la Communauté d’Agglomération de Longwy).

Espanol :

Inauguración del centro de archivos AMICAL (asociación para la memoria industrial de la Comunidad de Aglomeración de Longwy).

L’événement Ouverture du centre d’archives journées du patrimoine Longlaville a été mis à jour le 2025-09-02 par OT DU GRAND LONGWY