Ouverture du centre d’archives – journées du patrimoine Espace Jean Monnet Longlaville
samedi 19 septembre 2026 · Espace Jean Monnet · Longlaville
Informations pratiques
Longlaville
Ouverture du centre d’archives – journées du patrimoine
Espace Jean Monnet 10 rue Louis Majorelle Longlaville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture du centre d’archives industrielles et ouvrières du Grand Longwy par l’AMICAL (association pour la mémoire industrielle de la Communauté d’Agglomération de Longwy).Tout public
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Espace Jean Monnet 10 rue Louis Majorelle Longlaville 54810 Meurthe-et-Moselle Grand Est memoireindustrielle.cal@gmail.com
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English :
Opening of the Grand Longwy Industrial and Workers’ Archives Center by AMICAL (Association for the Industrial Heritage of the Longwy Urban Community).
L’événement Ouverture du centre d’archives – journées du patrimoine Longlaville a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY