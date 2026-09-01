Ouverture du centre d’archives – journées du patrimoine Espace Jean Monnet Longlaville

Informations pratiques

Longlaville

Ouverture du centre d’archives – journées du patrimoine

Espace Jean Monnet 10 rue Louis Majorelle Longlaville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture du centre d’archives industrielles et ouvrières du Grand Longwy par l’AMICAL (association pour la mémoire industrielle de la Communauté d’Agglomération de Longwy).Tout public

0 .

Espace Jean Monnet 10 rue Louis Majorelle Longlaville 54810 Meurthe-et-Moselle Grand Est memoireindustrielle.cal@gmail.com

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English :

Opening of the Grand Longwy Industrial and Workers’ Archives Center by AMICAL (Association for the Industrial Heritage of the Longwy Urban Community).

L’événement Ouverture du centre d’archives – journées du patrimoine Longlaville a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY