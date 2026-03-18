Ouverture du centre de ressources Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 14:00 – 17:30

Gratuit : non Gratuit pour consultation sur placeEmprunt gratuit pour les adhérents à l’association et aux adhérents du centre de ressources Tout public

Le Centre de Ressources de Mémoire de l’Outre-Mer propose un fonds spécialisé sur les Outre-Mer, leur histoire, leur géographie, leur sociologie. Vous trouverez à disposition, des romans, des documents, des revues, des BDs, des films DVD et un rayon jeunesse.Durant les permanences du Centre de Ressources, il est possible de venir consulter sur place ces différents documents ainsi que de les emprunter. A noter que l’emprunt est uniquement possible pour les personnes adhérentes au Centre de Ressources, ou déjà adhérente à l’association Mémoire de l’Outre-Mer.Pour plus d’informations, cliquez ici : https://outremer44.com/centre-ressources/

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/centre-ressources/



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