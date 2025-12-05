Ouverture du chalet de Noël La Cour-Marigny
Place de l’Église La Cour-Marigny Loiret
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-05
Ouverture du chalet de Noël (parking de l’église). Restauration et boissons chaudes sur place. .
Place de l’Église La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 01 55 44 lacourenfete@gmail.com
English :
Opening of the café éphémère
German :
Eröffnung des Café éphémère
Italiano :
Apertura del café éphémère
Espanol :
Apertura del café éphémère
