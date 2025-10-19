Ouverture du château de la Bôve à Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair

Bouconville-Vauclair Aisne

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Le Château de la Bôve, dominant le village de Bouconville-Vauclair et attesté depuis 1259, a une histoire complexe marquée par des destructions et reconstructions successives. Initialement propriété de la cathédrale de Reims, il est devenu une seigneurie laïque importante. Reconstruit au XVIIIe siècle avec de magnifiques jardins, il a été détruit lors de l’offensive Nivelle en 1917, puis reconstruit entre 1928 et 1933. Profitez de ces portes ouvertes pour en admirer ses abords et découvrir son histoire au gré des 6 panneaux informatifs disséminés dans son parc !

RV au château de 14h à 17h !

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France adebenoist@yahoo.com

English :

Château de la Bôve, overlooking the village of Bouconville-Vauclair and attested to since 1259, has a complex history marked by successive destructions and reconstructions. Initially owned by Reims Cathedral, it became an important secular seigneury. Rebuilt in the 18th century with magnificent gardens, it was destroyed during the Nivelle offensive in 1917, then rebuilt between 1928 and 1933. Take advantage of this open house to admire its surroundings and discover its history through the 6 information panels scattered around the park!

See you at the château from 2pm to 5pm!

German :

Das Château de la Bôve, das das Dorf Bouconville-Vauclair überragt und seit 1259 belegt ist, hat eine komplexe Geschichte, die von aufeinanderfolgenden Zerstörungen und Wiederaufbauten geprägt ist. Ursprünglich im Besitz der Kathedrale von Reims, wurde es zu einer wichtigen weltlichen Herrschaft. Jahrhundert mit wunderschönen Gärten wieder aufgebaut, wurde es während der Nivelle-Offensive im Jahr 1917 zerstört und zwischen 1928 und 1933 wieder aufgebaut. Nutzen Sie diesen Tag der offenen Tür, um seine Umgebung zu bewundern und seine Geschichte anhand der 6 Informationstafeln, die in seinem Park verteilt sind, zu entdecken!

Treffpunkt am Schloss von 14:00 bis 17:00 Uhr!

Italiano :

Il Castello della Bôve, che domina il villaggio di Bouconville-Vauclair ed è documentato dal 1259, ha una storia complessa segnata da successive distruzioni e ricostruzioni. Inizialmente di proprietà della Cattedrale di Reims, divenne un’importante signoria secolare. Ricostruita nel XVIII secolo con magnifici giardini, fu distrutta durante l’offensiva di Nivelle nel 1917 e poi ricostruita tra il 1928 e il 1933. Approfittate di questa apertura per ammirare i suoi dintorni e scoprire la sua storia attraverso i 6 pannelli informativi sparsi per il suo parco!

Ci vediamo al castello dalle 14.00 alle 17.00!

Espanol :

El castillo de la Bôve, que domina el pueblo de Bouconville-Vauclair y está documentado desde 1259, tiene una historia compleja marcada por sucesivas destrucciones y reconstrucciones. Inicialmente propiedad de la catedral de Reims, se convirtió en un importante señorío laico. Reconstruido en el siglo XVIII con magníficos jardines, fue destruido durante la ofensiva de Nivelle en 1917, y luego reconstruido entre 1928 y 1933. Aproveche esta jornada de puertas abiertas para admirar su entorno y descubrir su historia a través de los 6 paneles informativos repartidos por su recinto

Nos vemos en el castillo de 14:00 a 17:00

