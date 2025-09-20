Ouverture du Château de Pont-de-Briques, quartier général de Napoléon 1er Château de Pont-de-Briques Saint-Léonard

Ouverture du Château de Pont-de-Briques, quartier général de Napoléon 1er 20 et 21 septembre Château de Pont-de-Briques Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des appartements de Napoléon 1er, au château Impérial de Pont de Briques, quartier général de l’Empereur au Camp de Boulogne (1803-1805).

Visites commentées des Appartements de L’Empereur (par groupe de six personnes maximum).

Les locaux ne sont ouverts que pour les journées du patrimoine.

Une exposition « de Pont-de-Briques » à Austerlitz se tiendra au rez de chaussée.

L’accueil des visiteurs est organisé par les membres du Centre d’études Napoléoniennes, avec l’aimable autorisation de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais.

L’association de reconstitueurs « Xe escadron des chasseurs à cheval de la garde Impériale » animera ce lieu prestigieux, quartier général de Napoléon 1er au Camp de Boulogne. Un camp napoléonien se tiendra également dans le parc du Chateau

Plus d’informations sur le site du CEN : https://www.c-e-n.net/

Château de Pont-de-Briques 92 Avenue du Docteur Croquelois 62360 Saint-Léonard Saint-Léonard 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France Situé sur le territoire de Saint-Léonard, le château de Pont-de-Briques est une construction des XVIIe et XVIIIe siècles, en pierre grise du pays.

