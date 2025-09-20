Ouverture du cimetière des religieuses augustines Cimetière des Augustines Laon

Ouverture du cimetière des religieuses augustines Cimetière des Augustines Laon samedi 20 septembre 2025.

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Attachée au service de l’Hôtel-Dieu depuis le Moyen Age, la communauté des sœurs « hospitalières » était encore présente à Laon après la Seconde Guerre mondiale. Hors du temps et à l’abri des regards, ce petit cimetière porte la mémoire de ces religieuses dévouées au service des pauvres et des malades…

Cimetière des Augustines Rue Marcelin Berthelot 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com Parking de l'hôpital de Laon et arrêts de bus à proximité

OT Pays de Laon