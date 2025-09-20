Ouverture du Clos Masure « Les Herbes Vertes » Sainte-Colombe
Ouverture du Clos Masure « Les Herbes Vertes »
42 Rue de l'Église Sainte-Colombe Seine-Maritime
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, ouverture du Clos-Masure Les Herbes Vertes.
« Venez nous rencontrer et découvrir nos activités sur l’aidance, le handicap, le répit, l’inclusion. »
Les 20 et 21 septembre 10h-12h / 14h-17h .
42 Rue de l’Église Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 04 43 86 94 bonjour@les-herbes-vertes.fr
