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AGENDA · Réquista

Ouverture du Club Ados & première soirée Réquista

mercredi 30 septembre 2026 · Réquista

Ouverture du Club Ados & première soirée Réquista

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
59 avenue de Millau
Ville
12170 Réquista
Département
Aveyron
Tarif

Réquista

Ouverture du Club Ados & première soirée

59 avenue de Millau Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30 2026-10-02

Le Club Ados ouvre ses portes à Réquista ! Un lieu pour se retrouver, partager des activités, profiter de sorties et s’amuser entre jeunes.
Le Club Ados de Réquista ouvre ses portes le mercredi 30 septembre, de 12h30 à 18h, au 59 avenue de Millau à Réquista.
Au programme : des activités, des sorties et du fun, dans un espace dédié aux adolescents.
Une première soirée ados est également organisée le vendredi 2 octobre à partir de 17h.
Renseignements :05 65 46 17 98 – adl.requista@gmail.com   .

59 avenue de Millau Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 17 98  adl.requista@gmail.com

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English :

The Teen Club is opening its doors in %E0 R%E9quista! It’s a place to hang out, take part in activities, enjoy outings, and have fun with other teens.

L’événement Ouverture du Club Ados & première soirée Réquista a été mis à jour le 2026-09-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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