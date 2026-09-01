Informations pratiques

Réquista

Ouverture du Club Ados & première soirée

59 avenue de Millau Réquista Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-02

Le Club Ados ouvre ses portes à Réquista ! Un lieu pour se retrouver, partager des activités, profiter de sorties et s’amuser entre jeunes.

Le Club Ados de Réquista ouvre ses portes le mercredi 30 septembre, de 12h30 à 18h, au 59 avenue de Millau à Réquista.

Au programme : des activités, des sorties et du fun, dans un espace dédié aux adolescents.

Une première soirée ados est également organisée le vendredi 2 octobre à partir de 17h.

Renseignements :05 65 46 17 98 – adl.requista@gmail.com .

59 avenue de Millau Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 17 98 adl.requista@gmail.com

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English :

The Teen Club is opening its doors in %E0 R%E9quista! It’s a place to hang out, take part in activities, enjoy outings, and have fun with other teens.

L’événement Ouverture du Club Ados & première soirée Réquista a été mis à jour le 2026-09-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)