Ouverture du Club Ados & première soirée Réquista
mercredi 30 septembre 2026 · Réquista
Informations pratiques
Réquista
Ouverture du Club Ados & première soirée
59 avenue de Millau Réquista Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-02
Le Club Ados ouvre ses portes à Réquista ! Un lieu pour se retrouver, partager des activités, profiter de sorties et s’amuser entre jeunes.
Le Club Ados de Réquista ouvre ses portes le mercredi 30 septembre, de 12h30 à 18h, au 59 avenue de Millau à Réquista.
Au programme : des activités, des sorties et du fun, dans un espace dédié aux adolescents.
Une première soirée ados est également organisée le vendredi 2 octobre à partir de 17h.
Renseignements :05 65 46 17 98 – adl.requista@gmail.com .
59 avenue de Millau Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 17 98 adl.requista@gmail.com
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English :
The Teen Club is opening its doors in %E0 R%E9quista! It’s a place to hang out, take part in activities, enjoy outings, and have fun with other teens.
L’événement Ouverture du Club Ados & première soirée Réquista a été mis à jour le 2026-09-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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