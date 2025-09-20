Ouverture du colombier de la Grange-L’Évêque à Laon lieu dit Grange l’ évêque Laon

Ouverture du colombier de la Grange-L’Évêque à Laon lieu dit Grange l’ évêque Laon samedi 20 septembre 2025.

Ouverture du colombier de la Grange-L’Évêque à Laon Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 lieu dit Grange l’ évêque Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ce colombier datant du XVIIe se trouvait dans une ferme appartenant à l’évêque de Laon. Ses propriétaires actuels vous en ouvrent les portes et vous le feront découvrir…

lieu dit Grange l’ évêque Rue du Colombier 02000 Laon Laon 02000 Vaux Aisne Hauts-de-France

Ce colombier datant du XVIIe se trouvait dans une ferme appartenant à l’évêque de Laon. Ses propriétaires actuels vous en ouvrent les portes et vous le feront découvrir…

OT Pays de Laon