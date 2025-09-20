Ouverture du crématorium pour une visite historique et technique Crématorium de Lyon Lyon

Ouverture du crématorium pour une visite historique et technique 20 et 21 septembre Crématorium de Lyon Métropole de Lyon

Dimension historique

Ce bâtiment historique, propriété de la ville de Lyon, a été inauguré en 1913. Il représente un héritage précieux, tant pour la ville que pour le patrimoinefunéraire français. En effet, sur les crématoriums créés après la loi de 1887 autorisant la crémation en France, seuls trois crématoriums historiques subsistent en France : le crématorium du père Lachaise, le crématorium de Marseille et celui de Lyon.

Dimension technique

Venez découvrir les arcanes du crématorium et comprendre comment fonctionne un four de crémation.

Les projets à venir

Les étudiants de l’école Strate Design vous présentent les maquettes des projets qu’ils ont développés pour le Service Funéraire, en particulier pour renforcer la dimension cérémoniale à travers de nouveaux rites rituels symboliques

Crématorium de Lyon 17 Rue Pierre Delore – 69008 LYON Lyon 69008 Le Grand Trou Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 61 70 37 https://crematorium-lyon.com/ Construit selon les plans de l'architecte Étienne Curny, le Crématorium de Lyon est mis en service en 1913, sans inauguration officielle, devenant le cinquième crématorium à être érigé sur le territoire national.

Implanté au sein du Cimetière Nouveau de la Guillotière, il est de style académique du début du XXe siècle avec son dôme, caractéristique propre à l’architecture italienne.

Ce monument, véritable patrimoine architectural et témoin de l’évolution de la crémation à Lyon, est inscrit à l’inventaire des bâtiments remarquables du XXe siècle. Tramway T2/T4 (arrêt Jet d’eau – Mendès France) | Bus 35 (arrêt Audibert Lavirotte) et C12 (arrêt Grand Trou) | Vélo : 4 stations vélo’v à proximité

