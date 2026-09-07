Ouverture du Domaine pour les journées du Patrimoine et Salon du Livre de Jardin le dimanche seulement, Domaine d’Orvès, La Valette-du-Var

Informations pratiques

Ouverture du Domaine pour les journées du Patrimoine et Salon du Livre de Jardin le dimanche seulement 19 et 20 septembre Domaine d’Orvès Var

Entrée 2€ Gratuit pour les adhérents à l’association les Amis d’Orvès et aux enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

SAMEDI 19 : Conférences

10h30 : JL Félizia :Stratégies et mécanismes d’adaptation des plantes et des paysages méditerranéens. »

14h Richard Garnier et Éric Guerville « les belles chinoises s’invitent dans nos jardins ».

Concert à 17h « Ensemble de clarinettes Arundo Toulon Méditerranée » Direction Thierry Maison

Richard GARNIER : Médecin à la retraite, passionné de botanique depuis plus de 30 ans, semencier professionnel et conférencier. Il a créé à Sanary un jardin d’acclimatation, conservatoire de biodiversité en cours d’évaluation par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées)

Jean Laurent FELIZIA : Cet ingénieur paysagiste est adepte de la méditation et spécialiste de l’écosystème méditerranéen. Il est également pépiniériste, et vend des plantes provençales adaptées au climat méditerranéen. Il est président de Forêt Modèle de Provence

Eric GUERVILLE : Jardinier paysagiste indépendant pendant plusieurs années, il fait connaissance avec des passionnés de plantes et diversifie encore ses collections. En 2018, il cesse son activité professionnelle et se consacre pleinement à son jardin qui compte aujourd’hui environ 2500 espèces très diversifiées

Ensemble ARUNDO : L’Ensemble de clarinettes Arundo Toulon Méditerranée a été créé 2015 par et sous la direction musicale de Thierry Maison, ex clarinette basse solo de la Musique des Equipages de la Flotte de Toulon , professeur de clarinette au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Gap et dans diverses écoles de musique.

DIMANCHE 20 : 12ème SALON DU LIVRE DE JARDIN En partenariat avec la librairie du Domaine du Rayol

La liste des écrivains et conférenciers sera disponible sur le site www.domainedorves.fr une semaine avant l’évènement

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Domaine d’Orvès 71 avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var, France La Valette-du-Var 83160 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494205325 http://www.domainedorves.fr [{« link »: « http://www.domainedorves.fr »}] Bastide construite par Vincent Martiny d’Orvès, premier consul de Toulon, et par son fils, fin du XVIIe siècle. Parking.

SAMEDI 19 : Conférences

©Amis d’Orvès