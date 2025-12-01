Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement Valloire

Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement Valloire samedi 13 décembre 2025.

Tarif : 31.4 – 31.4 – 31.4 EUR

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-19 16:30:00

2025-12-13

Ouverture du domaine skiable de Valloire uniquement (Sétaz + Crey du Quart)

Sem Valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 90 sem@valloire.net

English : Ski area opening

The ski area is fully open for skiing in Valloire!

German :

Öffnung des Skigebiets von Valloire nur (Sétaz + Crey du Quart)

Italiano : Apertura dell’area sciistica

Il comprensorio sciistico è completamente aperto, quindi potete godervi lo sci a Valloire!

Espanol :

Apertura únicamente del dominio esquiable de Valloire (Sétaz + Crey du Quart)

