Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement Valloire

Sem Valloire Valloire Savoie
Tarif : 31.4 – 31.4 – 31.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-19 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Ouverture du domaine skiable de Valloire uniquement (Sétaz + Crey du Quart)
Sem Valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 90 sem@valloire.net
English : Ski area opening
The ski area is fully open for skiing in Valloire!
German :
Öffnung des Skigebiets von Valloire nur (Sétaz + Crey du Quart)
Italiano : Apertura dell’area sciistica
Il comprensorio sciistico è completamente aperto, quindi potete godervi lo sci a Valloire!
Espanol :
Apertura únicamente del dominio esquiable de Valloire (Sétaz + Crey du Quart)
