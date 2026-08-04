Informations pratiques

Valloire

Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement

Sem Valloire Valloire Savoie

Tarif : 31.4 – 31.4 – 31.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 09:00:00

fin : 2026-12-18 16:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Ouverture du domaine skiable de Valloire uniquement (Sétaz + Crey du Quart)

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Sem Valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 90 sem@valloire.net

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English : Ski area opening

The ski area is fully open for skiing in Valloire!

L’événement Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement Valloire a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de Valloire