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AGENDA · Valloire

Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement Valloire

samedi 12 décembre 2026 · Valloire

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Sem Valloire
Ville
73450 Valloire
Département
Savoie
Tarif
31.4 31.4 31.4

Valloire

Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement

Sem Valloire Valloire Savoie

Tarif : 31.4 – 31.4 – 31.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-18 16:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Ouverture du domaine skiable de Valloire uniquement (Sétaz + Crey du Quart)
  .

Sem Valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 90  sem@valloire.net

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English : Ski area opening

The ski area is fully open for skiing in Valloire!

L’événement Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement Valloire a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de Valloire

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