AGENDA · Valloire
Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement Valloire
samedi 12 décembre 2026 · Valloire
Informations pratiques
Valloire
Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement
Sem Valloire Valloire Savoie
Tarif : 31.4 – 31.4 – 31.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-18 16:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Ouverture du domaine skiable de Valloire uniquement (Sétaz + Crey du Quart)
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Sem Valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 90 sem@valloire.net
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English : Ski area opening
The ski area is fully open for skiing in Valloire!
L’événement Ouverture du Domaine Skiable Valloire uniquement Valloire a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de Valloire
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