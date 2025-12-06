Ouverture du domaine skiable Vaujany

Ouverture du domaine skiable Vaujany samedi 6 décembre 2025.

Ouverture du domaine skiable

Place du Téléphérique Vaujany Isère

La station de Vaujany est heureuse d’annoncer l’ouverture officielle de ses remontées mécaniques du 6 décembre 2025 au 19 avril 2026. Profitez pleinement de la saison hivernale pour découvrir nos pistes et activités.

Place du Téléphérique Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 11 42 70 contact@oz-vaujany.com

English : Opening of the ski area

The Vaujany resort is pleased to announce the official opening of its ski lifts from December 6, 2025, to April 19, 2026. Make the most of the winter season to discover our slopes and activities.

German : Ouverture des Remontées mécanique

Der Wintersportort Vaujany freut sich, die offizielle Eröffnung seiner Skilifte vom 6. Dezember 2025 bis zum 19. April 2026 bekannt geben zu können. Nutzen Sie die Wintersaison voll aus, um unsere Pisten und Aktivitäten zu entdecken.

Italiano : Ouverture des Remontées mécanique

Vaujany è lieta di annunciare l’apertura ufficiale degli impianti di risalita dal 6 dicembre 2025 al 19 aprile 2026. Approfittate della stagione invernale per scoprire le nostre piste e le nostre attività.

Espanol : Ouverture des Remontées mécanique

Vaujany se complace en anunciar la apertura oficial de sus remontes mecánicos del 6 de diciembre de 2025 al 19 de abril de 2026. Aproveche la temporada de invierno para descubrir nuestras pistas y actividades.

