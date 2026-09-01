Informations pratiques

Conques-en-Rouergue

Ouverture du festival Arrêt Danse

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Soirée d’ouverture du festival Arrêt Danse 2026

Spectacle : De nos ruines naîtra la couleur avec Armande Sanseverino

danse théâtre musique – tout public – 50 min

Un bar avec de quoi boire et grignoter avant et après le spectacle.

Solo chorégraphique entre danse, théâtre physique et voix, “De nos ruines naîtra la couleur” explore la résistance d’un corps face aux violences du monde du travail. Une écriture tragi-comique où mémoire, absurdité et désobéissance deviennent des espaces de survie.

Présentation Armande Sanseverino :

Armande Sanseverino est artiste chorégraphique, metteuse en scène, interprète et productrice. Formée en France, en Espagne et au Royaume‑Uni, diplômée en Arts Plastiques et de l’Incubateur des Chorégraphes, elle développe une écriture hybride mêlant danse, théâtre physique et voix, où l’absurde devient moteur de résistance.

Lauréate du Prix Sobanova et du Prix Théâtre des Calanques avec En Pièce Jointe, elle diffuse ses projets en France et à l’international.

En tant qu’interprète, elle collabore avec Maguy Marin, Nadine Gerspacher, Faustine Noguès, Claire Lamothe ou encore la scénographe Lisalou Eyssautier.

Elle transmet en France et à l’étranger, accompagne des compagnies théâtrales et signe la mise en scène de Délire à deux (création prévue 2028). Elle développe aussi un volet cinéma en tant que réalisatrice et productrice de courts‑métrages.

Sa recherche explore les gestes du travail, l’aliénation et les déraillements physiques. Son solo De nos ruines naîtra la couleur (2027) prolonge cette réflexion.



Conception, chorégraphie et interprétation : Armande Sanseverino

Collaboration texte et dramaturgie : Faustine Noguès

Regard bienveillant et assistanat : Elisa Gerente

Collaboration création musicale : Colombine Jacquemont

Régisseur et collaborateur sonore : Valentin Balaud

Création lumières : Rafael De Paula

Chef costume : Lola Bezançon

Costumier : Adrien Gauthier Fernandez

Production : Collectif Masdame

Soutiens: Théâtre de Suresnes, Le Carreau du Temple, le Théâtre des Calanques, La Briqueterie , Cap Étoile, Le Fonds Régnier pour la création, le Théâtre En Scènes Annonay Rhone Aggl, la Chartreuse de Neuville Pôle de rencontres européen, Théâtre Eurydice ESAT-Cie Paname Pilotis .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Opening Night of the Arr%EAt Danse 2026 Festival

Performance: “From Our Ruins, Color Will Be Born” with Armande Sanseverino

dance, theater, music—suitable for all ages—50 min

A bar with drinks and snacks available before and after the show.

L’événement Ouverture du festival Arrêt Danse Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)