Ouverture du festival Échappée Belle Parc de fongravey Blanquefort

Ouverture du festival Échappée Belle Jeudi 1 juin 2023, 19h30 Parc de fongravey Gironde

gratuit

Début : 2023-06-01T19:30:00 – 2023-06-01T21:30:00

? ÉCHAPPÉE BELLE, 31ème épisode ! ?

Retrouvons-nous autour d’un verre puis d’un spectacle GRATUIT pour inaugurer le festival Échappée Belle #31 !

AU PROGRAMME

? Rdv au Parc de Fongravey à Blanquefort

(entrée près du rond point Jean Moulin)

Jeu 1er juin

? 19h – Discours et verre de l’amitié à partager ensemble

? 19h45 – Spectacle gratuit LEMNISCATE

de la compagnie Bivouac

50min / 6ans et +

Un immense décor sculptural et organique accueille deux danseurs et un acrobate. Entre relâché et tensions, glissés et propulsions, les corps explorent la relation entre l’espace et le temps…

Comment venir ?

? Tram C – Arrêt Gare de Blanquefort

? Arrêt Fongravey, Jean Monnet, Lycée Agricole

? Pistes cyclables tout autour du parc + Parking à vélos sécurisé

+ d’infos sur carrecolonnes.fr

Parc de fongravey Rue de Fongravey, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

