Ouverture du festival Échappée Belle Parc de fongravey Blanquefort
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2023-06-01T19:30:00 – 2023-06-01T21:30:00
? ÉCHAPPÉE BELLE, 31ème épisode ! ?
Retrouvons-nous autour d’un verre puis d’un spectacle GRATUIT pour inaugurer le festival Échappée Belle #31 !
AU PROGRAMME
? Rdv au Parc de Fongravey à Blanquefort
(entrée près du rond point Jean Moulin)
Jeu 1er juin
? 19h – Discours et verre de l’amitié à partager ensemble
? 19h45 – Spectacle gratuit LEMNISCATE
de la compagnie Bivouac
50min / 6ans et +
Un immense décor sculptural et organique accueille deux danseurs et un acrobate. Entre relâché et tensions, glissés et propulsions, les corps explorent la relation entre l’espace et le temps…
Comment venir ?
? Tram C – Arrêt Gare de Blanquefort
? Arrêt Fongravey, Jean Monnet, Lycée Agricole
? Pistes cyclables tout autour du parc + Parking à vélos sécurisé
+ d’infos sur carrecolonnes.fr
Parc de fongravey Rue de Fongravey, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine
