Ouverture du festival Sémaphore 2026 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Ouverture du festival Sémaphore 2026 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer vendredi 6 mars 2026.
Ouverture du festival Sémaphore 2026
Rue Pont-Ar-Laër L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06 19:00:00
Date(s) :
2026-03-06
18h Inauguration animée par Bruno Geneste & Paul Sanda.
Remise du prix Xavier Grall à F.J. Ossang.
18h30 Lecture F. J. Ossang.
18h45-19h Bruno Geneste & Loran Ran Lisières d’Alain Bashung . .
Rue Pont-Ar-Laër L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 16 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ouverture du festival Sémaphore 2026
L’événement Ouverture du festival Sémaphore 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS