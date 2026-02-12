Ouverture du festival Sémaphore 2026 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Ouverture du festival Sémaphore 2026

Rue Pont-Ar-Laër L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 19:00:00

Date(s) :

2026-03-06

18h Inauguration animée par Bruno Geneste & Paul Sanda.

Remise du prix Xavier Grall à F.J. Ossang.

18h30 Lecture F. J. Ossang.

18h45-19h Bruno Geneste & Loran Ran Lisières d’Alain Bashung . .

Rue Pont-Ar-Laër L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 16 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ouverture du festival Sémaphore 2026

L’événement Ouverture du festival Sémaphore 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS