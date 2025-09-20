Ouverture du fort de l’île Cézon au public Fort – Île Cézon Landéda

Ouverture du fort de l’île Cézon au public 20 et 21 septembre Fort – Île Cézon Finistère

Prévoir des chaussures adaptées au passage sur l’estran.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:50:00 – 2025-09-20T12:45:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T14:30:00

C’est le rendez-vous annuel attendu qui permet au public de visualiser les travaux réalisés au cours de l’année et de rencontrer les membres de l’association, de prendre un bon bol d’air, d’assister à un spectacle et de pique-niquer.

Le spectacle aura lieu le dimanche à 12 heures. On pourra applaudir le duo Endro ( harpe et guitare )

Crêpes, buvette, participation libre

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=lebVn1hHj3k&t=18s »}] L’Île Cézon se situe à l’entrée de l’Aber-Wrac’h dans le Nord-Finistère dans la commune de Landéda.

Cette île de 26000 m² abrite un fort construit par Vauban en 1694. Elle présente un tableau de différentes époques de l’architecture militaire sur trois siècles. Le fort sera déclassé en 1889 mais l’île, vu sa situation stratégique, subira à son tour l’occupation par la construction à partir de 1942 de 17 bunkers. Elle est la plupart du temps accessible à marée basse, à vingt minutes à pieds de la côte. Depuis 2020, elle est la propriété du Conservatoire du littoral. La communauté des communes du pays des Abers ( CCPA ) et l ‘association Cézon sont co-gestionnaires du site. Cette dernière a pour objet la restauration et la sauvegarde des bâtiments et un projet de développement culturel.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Pascal Leopold