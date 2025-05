Ouverture du Gong Cha à la Visitation ! – Agence RENNES CENTRE Rennes, 27 mai 2025, Rennes.

Ouverture du Gong Cha à la Visitation ! Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 27 mai, 09h00

Dans le cadre de l’ouverture du Gong Cha à la Visitation, France Travail vous propose de rencontrer votre futur employeur !Profil débutant accepté – une formation préalable au recrutement rémunérée sera mise en place en amont du contrat de travail.Pour toutes informations complémentaires, consultez l’offre 192GKBC !Participez à l’information collective et n’oubliez pas votre CV à jour ! Prévoir la matinée

9 h : accueil 9 h15 : présentation du concept, du Gong Cha, des postespuis entretien rapide avec l’équipe de recrutement présente (pensez à vos CV !)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-27T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-27T12:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/441305

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine