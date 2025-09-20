Ouverture du Grand Temple Grand temple Nîmes

Ouverture du Grand Temple Grand temple Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Ouverture du Grand Temple 20 et 21 septembre Grand temple Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Ancienne chapelle d’un couvent dominicain, ce monument baroque est aujourd’hui un lieu de culte protestant.

Pour montrer l’importance des écritures dans cette foi, une représentation de la Bible a été installée sur la façade du bâtiment.

Grand temple Place du Grand Temple, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Ancienne église du couvent des Dominicains, elle a été érigée entre 1714 et 1736. Vendue comme bien national pendant la Révolution française, elle est affectée au culte protestant depuis 1792.

Ancienne chapelle d’un couvent dominicain, ce monument baroque est aujourd’hui un lieu de culte protestant.

© Stéphane Ramillion – Ville de Nîmes