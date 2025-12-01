Ouverture du hangar-boutique de la Cidrerie des Bouteilles à l’Amère Lieu dit Kermazuel Clohars-Carnoët

Ouverture du hangar-boutique de la Cidrerie des Bouteilles à l’Amère

Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique du Kerou Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 12:00:00

2025-12-27

Micro-cidrerie paysanne et familiale tenue par Isabelle et Marc, qui travaillent la pomme à cidre du pays avec passion depuis fin 2014.

L’approche est respectueuse de l’environnement et volontiers « vigneronne », entre tradition et renouveau.

Cidres vivants (plusieurs cuvées), jus de pomme, eaux de vie, apéritif, vinaigre, gourmandises. .

Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique du Kerou Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 83 03 73 37

