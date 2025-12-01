Ouverture du hangar-boutique de la Cidrerie des Bouteilles à l’Amère Lieu dit Kermazuel Clohars-Carnoët
Ouverture du hangar-boutique de la Cidrerie des Bouteilles à l’Amère Lieu dit Kermazuel Clohars-Carnoët samedi 27 décembre 2025.
Ouverture du hangar-boutique de la Cidrerie des Bouteilles à l’Amère
Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique du Kerou Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 10:00:00
fin : 2025-12-27 12:00:00
Date(s) :
2025-12-27
Micro-cidrerie paysanne et familiale tenue par Isabelle et Marc, qui travaillent la pomme à cidre du pays avec passion depuis fin 2014.
L’approche est respectueuse de l’environnement et volontiers « vigneronne », entre tradition et renouveau.
Cidres vivants (plusieurs cuvées), jus de pomme, eaux de vie, apéritif, vinaigre, gourmandises. .
Lieu dit Kermazuel Hangar-boutique du Kerou Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 83 03 73 37
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ouverture du hangar-boutique de la Cidrerie des Bouteilles à l’Amère Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-02-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS