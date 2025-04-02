Ouverture du Jardin Botanique

Col de Saverne Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

C’est le printemps…Le Jardin botanique ouvre ses portes ! .

Col de Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contactsjbsav@gmail.com

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English :

L’événement Ouverture du Jardin Botanique Saverne a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Saverne et sa région