Ouverture du jardin de Heyrech, Le jardin de heyrech, Sauveterre-de-Comminges

Ouverture du jardin de Heyrech 6 et 7 juin Le jardin de heyrech Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin de Heyrech vous ouvrira ses portes lors du premier week-end de juin.

Au programme : des plantes, une belle exposition photographique autour des plantes, des boissons aux plantes, des biscuits aux plantes… et des échanges autour des plantes.

Le jardin de heyrech 125 chemin de heyrech, 31510 sauveterre de comminges Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 0698663963 http://lejardindeheyrech.fr Jeune jardin-pépinière, je produis des vivaces rustiques en agriculture biologique. Le jardin vous accueille tout au long de l’année, sur rendez-vous ou lors d’événements.

Vous pouvez vous y poser, au calme, à l’ombre des érables et des frênes… Le Jardin de Heyrech, se situe tout au bout du chemin de heyrech (oui, on n’a pas fait preuve d’une grande imagination pour le nom de la pépinière )

Ce chemin tout mignon est bien adapté aux piétons et aux vélos mais pas du tout aux voitures (on ne peut pas se croiser, pas de parking…)

Si possible garez-vous sur la place de boucou (ou sur le parking de l’église) et venez à pieds !

(vous pouvez me contacter si ça pose problème, il y aura une place de parking pour vous chez moi !)

Le jardin de Heyrech vous ouvrira ses portes lors du premier week-end de juin.

©lejardindeheyrech.fr