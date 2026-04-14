Ouverture du jardin de la Piroudotte, Jardin de la Piroudotte, Noironte

Ouverture du jardin de la Piroudotte 6 et 7 juin Jardin de la Piroudotte Doubs

Tarif : 2 € / Gratuit pour les moins de 18 ans | Les poussettes et les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte du jardin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour la troisième année consécutive, le jardin de la Piroudotte ouvre ses portes au public dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.

Pour l’occasion, vous pourrez découvrir les nombreuses variétés et les aménagements en constante évolution. Trois espaces se répondent sur environ 1 100m2, entourant une ferme de 1860. Il y a une importante collection d’arbres et d’arbustes, une centaines de variétés de rosiers et d’hostas, et 4 bassins dont un avec des carpes Koï japonaises et des esturgeons albinos.

Tous les sens sont sollicités ici : l’ouïe avec le bruit de l’eau et des oiseaux ainsi que les carillons, l’odorat avec les nombreux parfums des fleurs et des feuillages, le toucher par toutes les textures offertent par la nature. La vue n’est pas en reste bien sûr, mais nous serons heureux de faire découvrir le jardin sous un angle nouveau à nos visiteurs !

Vous retrouverez la buvette du comité des fêtes qui vous proposera crêpes salées et sucrées ainsi que des boissons. Vous pourrez vous installer dans le jardin pour profiter pleinement des couleurs et des senteurs !

Différents artisans seront présents durant ces deux week-end : Les babioles de Frimouss et ses créations en macramé, fleurs séchées et bijoux, Laurence EECKOUT et ses peintures florales sur porcelaine et aquarelle, Antoine Bettinelli et ses hémérocalles et l’Atelier du Hibou avec ses décorations et sculptures en métal recyclé.

Jardin de la Piroudotte Chemin de la Piroudotte, 25170 Noironte Noironte 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Ce jardin privé a été créé en 2018 sur une friche autour d’une ferme de 1860. Il compte une grande diversité d’arbres, arbustes, rosiers, vivaces, hémérocalles et hostas.

Pour la troisième année consécutive, le jardin de la Piroudotte ouvre ses portes au public dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.

© Alexis Knaus