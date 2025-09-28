Ouverture du jardin de sculptures MURAT Lendou-en-Quercy

L’artiste Helle Frydenlund ouvre son Jardin de sculptures sur le plateau de Murat, à Lascabanes.

565 Chemin de Murat Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 95 94 84 01 helle.frydenlund@gmail.com

English :

Artist Helle Frydenlund opens her sculpture garden on the Murat plateau in Lascabanes.

German :

Die Künstlerin Helle Frydenlund eröffnet ihren Skulpturengarten auf dem Plateau de Murat in Lascabanes.

Italiano :

L’artista Helle Frydenlund inaugura il suo giardino di sculture sull’altopiano di Murat, a Lascabanes.

Espanol :

La artista Helle Frydenlund inaugura su jardín de esculturas en la meseta de Murat, en Lascabanes.

