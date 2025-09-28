Ouverture du jardin de sculptures MURAT Lendou-en-Quercy
Ouverture du jardin de sculptures MURAT
565 Chemin de Murat Lendou-en-Quercy Lot
Début : 2025-09-28 15:00:00
L’artiste Helle Frydenlund ouvre son Jardin de sculptures sur le plateau de Murat, à Lascabanes.
565 Chemin de Murat Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 95 94 84 01 helle.frydenlund@gmail.com
English :
Artist Helle Frydenlund opens her sculpture garden on the Murat plateau in Lascabanes.
German :
Die Künstlerin Helle Frydenlund eröffnet ihren Skulpturengarten auf dem Plateau de Murat in Lascabanes.
Italiano :
L’artista Helle Frydenlund inaugura il suo giardino di sculture sull’altopiano di Murat, a Lascabanes.
Espanol :
La artista Helle Frydenlund inaugura su jardín de esculturas en la meseta de Murat, en Lascabanes.
