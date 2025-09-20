Ouverture du Jardin des Noues Jardin des Noues

Ouverture du Jardin des Noues 20 et 21 septembre Jardin des Noues Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture du jardin au public avec accès libre aux parcours pédagogiques, jeux, quizz et animations.

Samedi 20/09

De 14h à 18h : Dessin en plein-air : venez rejoindre les Urban Sketchers de Nemours pour croquer le Jardin des Noues et ses murs à vignes. Pour tous publics. Prévoir son matériel de dessin.

À 15h et à 17h : Animation « Présentation des outils et méthodes pratiqués à Thomery pour la culture des murs à vignes ».

Dimanche 21/09

De 15h30 à 16h15 : Animation « Le capitulaire De Villis, les jardins préconisés par Charlemagne et encore d’actualité de nos jours ».

A 16h30 : Pièce de théâtre en plein air.

Jardin des Noues 1 rue du Viaduc 77250 Veneux-Les Sablons 77250 Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne Île-de-France

