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AGENDA · Le Mans

Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins Jardin des Simples Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Jardin des Simples · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Jardin des Simples
Adresse
Cité Plantagenêt
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins

Jardin des Simples Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association Entre cours et jardins (EC&J) va ouvrir au public le Jardin des simples et le Potagenêt le WE des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 & 20 septembre, de 14h à 18h. Des membres de l’association seront présents pour accueillir le public.
#JEP2026   .

Jardin des Simples Cité Plantagenêt Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire   entrecoursetjardins@gmail.com

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English :

L’événement Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Le Mans

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