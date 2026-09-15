Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins Jardin des Simples Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins

Jardin des Simples Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Entre cours et jardins (EC&J) va ouvrir au public le Jardin des simples et le Potagenêt le WE des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 & 20 septembre, de 14h à 18h. Des membres de l’association seront présents pour accueillir le public.

#JEP2026 .

Jardin des Simples Cité Plantagenêt Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire entrecoursetjardins@gmail.com

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English :

L’événement Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Le Mans