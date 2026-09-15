Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins Jardin des Simples Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Jardin des Simples · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins
Jardin des Simples Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association Entre cours et jardins (EC&J) va ouvrir au public le Jardin des simples et le Potagenêt le WE des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 & 20 septembre, de 14h à 18h. Des membres de l’association seront présents pour accueillir le public.
#JEP2026 .
Jardin des Simples Cité Plantagenêt Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire entrecoursetjardins@gmail.com
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English :
L’événement Ouverture du Jardin des Simples avec l’association Entre Cours et Jardins Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Le Mans
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