Ouverture du Jardin Fontana Rosa Jardin des Romanciers Fontana Rosa Menton

Ouverture du Jardin Fontana Rosa Jardin des Romanciers Fontana Rosa Menton samedi 20 septembre 2025.

Ouverture du Jardin Fontana Rosa 20 et 21 septembre Jardin des Romanciers Fontana Rosa Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Jardin classé Monument Historique qui propose une promenade aux accents espagnols pleine de charme imaginée par Vicente Blasco Ibanez. Avec son belvédère, ses bancs et pergolas, tout ici rappelle les patios andalous et Valence.

En 1922, Vincente Blasco-Ibañez, homme politique et écrivain, achète au coeur de l’agreste Garavan, une propriété appelée Fontana Rosa. Il y trouve ce qu’il a longtemps recherché dans sa vie d’exil : le calme et l’isolement. Il créé patiemment en ce jardin un coin de sa Valence natale : carreaux de céramiques historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants.

Jardin des Romanciers Fontana Rosa Avenue Blasco Ibanez 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin classé Monument Historique qui propose une promenade aux accents espagnols pleine de charme imaginée par Vicente Blasco Ibanez. Avec son belvédère, ses bancs et pergolas, tout ici rappelle les patios andalous et Valence.

En 1922, Vincente Blasco-Ibañez, homme politique et écrivain, achète au coeur de l’agreste Garavan, une propriété appelée Fontana Rosa. Il y trouve ce qu’il a longtemps recherché dans sa vie d’exil : le calme et l’isolement. Il créé patiemment en ce jardin un coin de sa Valence natale : carreaux de céramiques historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Menton