Ouverture au public d’un jardin privé le jardin des Eschéris sur la commune de Les Chéris, village Le Hamel.

English : Ouverture du jardin privé des Eschéris

Opening to the public of a private garden: le jardin des Eschéris in the commune of Les Chéris, village Le Hamel.

German :

Öffnung eines Privatgartens für die Öffentlichkeit: der Garten der Eschéris in der Gemeinde Les Chéris, Dorf Le Hamel.

Italiano :

Apertura al pubblico di un giardino privato: il giardino Eschéris nel comune di Les Chéris, villaggio di Le Hamel.

Espanol :

Apertura al público de un jardín privado: el jardín de Eschéris, en el municipio de Les Chéris, pueblo de Le Hamel.

