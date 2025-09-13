Ouverture du lieu d’accueil enfants-parents Par. En. Jeux. Crèche La Farandole Lamballe-Armor

Crèche La Farandole 34 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

2025-09-13

Chers parents et futurs parents,

L’association Parenteizh a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) sur le territoire de Lamballe Terre et Mer, à partir du 13 septembre 2025 !

Quand ? Les 2 et 4 samedis du mois, de 9 h à 12 h 30.

Pour qui ? Enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’au moins un parent ou d’un adulte référent.

Futurs parents (un espace pour échanger et se préparer à la parentalité).

Gratuit Aucun frais d’inscription ou de participation.

Qu’est-ce qu’un LAEP ? -Un espace adapté et bienveillant où

– Les enfants jouent, explorent et font de nouvelles rencontres.

– Les parents partagent des moments et des expériences.

– Des accueillants LAEP vous accueillent et vous écoutent. .

Crèche La Farandole 34 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 43 44 63 63

