Ouverture du MAmusée MAmusée Congrier vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Qiang MA ouvre son musée pour vous faire découvrir ses sculptures et ses nouveaux aménagements.

MAmusée 23, rue d’Anjou Congrier Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire

Qiang MA