Ouverture du Manoir du Plessis Lieu-dit Le Plessis-Dancé Perche en Nocé

Ouverture du Manoir du Plessis

Lieu-dit Le Plessis-Dancé Dancé Perche en Nocé Orne

Début : Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

2026-04-01

L’un des plus petits manoirs du Perche, bâti entre le XVe et le XVIe siècle qui, contrairement à la plupart des maisons seigneuriales, ne comporte pas de tour. Le logis présente une façade simple percée de fenêtres à meneaux protégées par de belles grilles en fer forgé.

Pratique visite libre des extérieurs vendredi, samedi & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h visite de l’intérieur sur demande écrite. .

Lieu-dit Le Plessis-Dancé Dancé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie ceciledbmail@gmail.com

