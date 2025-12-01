Ouverture du Marché aux Truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux

Ouverture du Marché aux Truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Place de l’Esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:30:00

fin : 2025-12-14 12:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Le 1er Marché aux Truffes lance la saison avec une matinée festive défilé de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie, bénédiction des chiens truffiers devant la Cathédrale, etc. Un rendez-vous authentique et gourmand à ne pas manquer !

Place de l’Esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60 contact@truffes-drome-provencale.fr

English :

The 1st Truffle Market kicks off the season with a festive morning featuring a parade of the Confrérie du Diamant Noir and Gastronomie, the blessing of truffle dogs in front of the Cathedral, and much more. An authentic gourmet event not to be missed!

German :

Der 1. Trüffelmarkt eröffnet die Saison mit einem festlichen Vormittag: Umzug der Bruderschaft des Schwarzen Diamanten und der Gastronomie, Segnung der Trüffelhunde vor der Kathedrale etc. Ein authentischer und kulinarischer Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Il 1° Mercato del Tartufo inaugura la stagione con una mattinata di festeggiamenti, tra cui la sfilata della Confrérie du Diamant Noir (Confraternita del Diamante Nero e della Gastronomia) e la benedizione dei cani da tartufo davanti alla Cattedrale. Un autentico evento gastronomico da non perdere!

Espanol :

El 1er Mercado de la Trufa da el pistoletazo de salida a la temporada con una mañana de fiesta, que incluye un desfile de la Cofradía del Diamante Negro y Gastronómica, y la bendición de los perros truferos frente a la Catedral. Un auténtico acontecimiento gastronómico que no debe perderse

