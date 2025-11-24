Ouverture du marché aux truffes de Sainte Alvère Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau

Ouverture du marché aux truffes de Sainte Alvère

Lundi 24 novembre 2025 à 10 heures, ouverture du Marché aux Truffes de Sainte-Alvère pour la saison d’hiver 2025-2026.

Contrôle des apporteurs jusqu’à 9 heures, ouverture des portes au public à 10 heures.

Place du Marché aux Truffes Halle du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 service.animation@ville-sainte-alvere.fr

English : Ouverture du marché aux truffes de Sainte Alvère

Monday, 24 November 2025 at 10 a.m., opening of the Sainte-Alvère Truffle Market for the 2025-2026 winter season.

Suppliers will be checked until 9 a.m., and the market will open to the public at 10 a.m.

German : Ouverture du marché aux truffes de Sainte Alvère

Montag, 24. November 2025, 10 Uhr: Eröffnung des Trüffelmarkts von Sainte-Alvère für die Wintersaison 2025-2026.

Kontrolle der Einbringer bis 9 Uhr, Öffnung der Türen für das Publikum um 10 Uhr.

Italiano :

Lunedì 24 novembre 2025 alle ore 10, apertura del Mercato dei Tartufi di Sainte-Alvère per la stagione invernale 2025-2026.

Controllo dei venditori fino alle 9.00, apertura delle porte al pubblico alle 10.00.

Espanol : Ouverture du marché aux truffes de Sainte Alvère

Lunes 24 de noviembre de 2025 a las 10:00 h, apertura del Mercado de Trufas de Sainte-Alvère para la temporada de invierno 2025-2026.

Control de los proveedores hasta las 9:00 h, apertura de puertas al público a las 10:00 h.

