Ouverture du marché aux truffes Saint-Astier

Marché aux truffes sur la place de République

Marché aux truffes sur la place de République, ouverture à 8h30

Mairie 05 53 02 42 80 .

English : Ouverture du marché aux truffes

Truffle market under the covered market

Town Hall 05 53 02 42 80

German : Ouverture du marché aux truffes

Trüffelmarkt in der Markthalle

Rathaus 05 53 02 42 80

Italiano :

Mercato dei tartufi in Place de République

Municipio 05 53 02 42 80

Espanol : Ouverture du marché aux truffes

Mercado de la trufa bajo el mercado cubierto

Ayuntamiento 05 53 02 42 80

