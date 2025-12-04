Ouverture du marché aux truffes Saint-Astier
Ouverture du marché aux truffes Saint-Astier jeudi 4 décembre 2025.
Ouverture du marché aux truffes
Place de la République Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Marché aux truffes sur la place de République
Mairie 05 53 02 42 80
Marché aux truffes sur la place de République, ouverture à 8h30
Mairie 05 53 02 42 80 .
Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
English : Ouverture du marché aux truffes
Truffle market under the covered market
Town Hall 05 53 02 42 80
German : Ouverture du marché aux truffes
Trüffelmarkt in der Markthalle
Rathaus 05 53 02 42 80
Italiano :
Mercato dei tartufi in Place de République
Municipio 05 53 02 42 80
Espanol : Ouverture du marché aux truffes
Mercado de la trufa bajo el mercado cubierto
Ayuntamiento 05 53 02 42 80
L’événement Ouverture du marché aux truffes Saint-Astier a été mis à jour le 2025-11-05 par Vallée de l’Isle en Périgord