Ouverture du MINIKINO Minikino Bordeaux

Ouverture du MINIKINO Jeudi 10 juillet, 18h00 Minikino Gironde

Adhésion : 2€ – Participation libre

Début : 2025-07-10T18:00:00 – 2025-07-10T22:30:00

Fin : 2025-07-10T18:00:00 – 2025-07-10T22:30:00

Minikino est un projet de l’association Monoquini en résidence d’été dans les locaux de la Troisième Porte à Gauche du 10 juillet au 21 septembre 2025.

L’association Monoquini a le plaisir de vous inviter à l’ouverture du MINIKINO le JEUDI 10 JUILLET, à partir de 18h.

72 Bis rue des Menuts, 33000 Bordeaux

PROGRAMME :

Inauguration du MMMM [Micro Musée Maria Montez] à partir de 18 h

Maria Montez (1912-1951) était une actrice dominicaine mondialement célébrée dans les années 40 comme la Reine du Technicolor, vedette de films d’aventure exotiques produits par le studio Universal. Le cinéaste et performer Jack Smith l’a consacrée comme la représentante inégalée du Camp hollywoodien et en a fait son égérie. Trop tôt disparue, la star sensuelle aux yeux de velours est restée vivante dans le cœur de nombre de fans. Telle cette défunte admiratrice bordelaise qui nous a légué une archive phénoménale qui fera l’objet durant tout l’été de présentations renouvelées au fil de notre programmation : affiches et photos originales, documents et objets divers.

Projections à partir de 20 h 30

INAUGURATION OF THE PLEASURE DOME

de Kenneth Anger

USA / 1954-1966 / couleur / sans paroles / 38 min.

Avec Samson de Brier, Anaïs Nin, Curtis Harrington, Kenneth Anger, Cameron, Joan Whitney

Dans le monde du cinéma de l’irréel et des lumières magiques qui nous ensorcellent, existait-il un film plus approprié que ce bijou visuel signé d’un maitre de l’underground américain pour inaugurer, précisément, notre cinéma de poche ?

Ce film devenu culte, au sens littéral, est issu d’un des rituels dramaturgiques du mage anglais Aleister Crowley où les convives assument l’identité d’un dieu ou d’une déesse.

Une mascarade où les surimpressions multiples d’images colorées produisent une forme d’hallucination.

La légende de Bacchus est le pivot de ce rituel, qui s’achève avec la mise en pièce du dieu par les bacchantes.

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM(Le Songe d’une Nuit d’été)

de William Dieterle et Max Reinhardt

USA / 1935 / n&b / extrait de 12 minutes > num / vostfr

« Féérie » pourrait être l’autre titre de ce film, tant nous sommes transportés dans ce monde surnaturel que peut et doit être le cinéma. Dans cet extrait de l’adaptation de la pièce de Shakespeare sur la musique de l’opéra de Mendelssohn, le petit Kenneth Anger, âgé de 8 ans, apparaît pour la première fois à l’écran sous les traits d’un prince indien égaré dans la forêt, le domaine des esprits.

Ou comment rêver les yeux grands ouverts.

SPACE NECRONOMICON

de Cosmotropia de Xam

Allemagne / 2023 / couleur / musical / 68 min.

Un hommage aux excès lysergiques des années 60 et aux bizarreries occultes, généré par l’IA.

Minikino est un projet de l’association Monoquini en résidence d’été dans les locaux de la Troisième Porte à Gauche du 10 juillet au 21 septembre 2025. cinéma ciné-club