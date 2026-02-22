Ouverture du Moulin à Vent de Boisse à Sainte-Alauzie bordure de la RD 55 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Ouverture du Moulin à Vent de Boisse à Sainte-Alauzie

bordure de la RD 55 Boisse (près de Sainte-Alauzie) Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-04-06 2026-08-15

Ouverture au public du moulin de Boisse par l'association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC).

Ouverture au public du moulin de Boisse par l'association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC).

.

bordure de la RD 55 Boisse (près de Sainte-Alauzie) Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 75 27 30 55 moulindeboisse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of the Boisse mill to the public by the association des amis des moulins de Boisse et du canton (AMBC)

L’événement Ouverture du Moulin à Vent de Boisse à Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-02-19 par OT CVL Castelnau-Montratier