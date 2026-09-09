Ouverture du moulin de la Charlotte, Moulin de la Charlotte, Saint-Mars-la-Jaille

Informations pratiques

Ouverture du moulin de la Charlotte 19 et 20 septembre Moulin de la Charlotte Loire-Atlantique

Tout public, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tout au long du week-end :

– Découverte du moulin de la Charlotte avec visites libres ou guidées

– Exposition sur la restauration du site : zoom sur l’architecture des maisons type « chalet suisse » au 19ème siècle

– Marché d’art et d’artisanat avec Terres de créations

Samedi 19 septembre

– 15h30 : Groupe pop/rock Ornithorynque (1ère partie)

– 16h45 : Duo A Georges déployé : reprises de Georges Brassens et compagnie

– 18h : Groupe pop/rock Ornithorynque (2ème partie)

Dimanche 20 septembre

– En journée : Musiques, danses et chants de Bretagne par La Javelle https://lajavelle.org/

– 18h : Groupe des Wanderers

– Midi : Barbecue par Sébastien Coirier Meilleur ouvrier de France

– Toute la journée : Buvette

– Exposition de Khouloud Benzarti (résidence du MAT Centre d’art contemporain d’Ancenis) https://www.lemat-centredart.com/territoire/rouloude

– Balade à poney autour du moulin

Moulin de la Charlotte 14 rue de la charlotte 44540 Saint-Mars-la-Jaille 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0680057797 [{« link »: « https://lajavelle.org/ »}, {« link »: « https://www.lemat-centredart.com/territoire/rouloude »}] Le moulin de la Charlotte est un moulin à eau alimenté par l’Erdre. Le moulin tel qu’il existe aujourd’hui a été construit au 18ème siècle sur les bases d’un moulin beaucoup plus ancien qui daterait du 12ème siècle. Il prit le nom de moulin de la « Charlotte » vers 1850 lorsque Charles Ogereau y édifia une maison de maître. Le mécanisme et les meules sont aujourd’hui toujours en place.

Le site est en cours de restauration, soutenu par la fondation du patrimoine. Accès au 14 rue de la Charlotte.

Parkings publics gratuits à proximité (école Jules Ferry ou espace Paul Guimard à 200m)

Tout au long du week-end :

©AnthonyCHAPALAIN