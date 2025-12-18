Ouverture du moulin SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Ouverture du moulin

SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-22 16:30:00

fin : 2026-01-22 18:00:00

2026-01-22

Visite libre du moulin Débat du XVIIème siècle avec explications pour comprendre son histoire et son fonctionnement.

Accés libre. .

SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

Free tour of the 17th-century Débat mill, with explanations of its history and operation.

