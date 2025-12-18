Ouverture du moulin SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Ouverture du moulin SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 19 février 2026.
Ouverture du moulin
SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 16:30:00
fin : 2026-02-19 18:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Visite libre du moulin Débat du XVIIème siècle avec explications pour comprendre son histoire et son fonctionnement.
Accés libre. .
SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
Free tour of the 17th-century Débat mill, with explanations of its history and operation.
