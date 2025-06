OUVERTURE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU DONJON rue du donjon Martres-Tolosane 1 juillet 2025 10:00

Niché dans le donjon, le musée archéologique présente principalement des copies de sculptures antiques issues des fouilles de la villa gallo-romaine découverte à Martres-Tolosane.

Le musée archéologique a pris place dans un bâtiment ancien et remarquable de Martres-Tolosane. Il s’agit d’un donjon aussi appelé tour seigneuriale. Il date du XIIIe siècle. Construit exactement en 1205, en même temps que les fortifications du village comprenant un rempart circulaire de cinq mètres de haut.

On peut apercevoir à l‘extérieur, les restes du rempart matérialisé par la murette en brique. Le bâtiment mesure 20 mètres de hauteur et comporte des murs de deux mètres d’épaisseur, en pierre locale. On raconte que certaines pierres utilisées pour la construction du donjon proviennent de la villa romaine de Chiragan. C’est-à-dire du réemploi de matériaux antiques tels que les pierres de tailles, marbres, etc. Cet ensemble fortifié, dont le point stratégique était cette tour carrée, formait une ceinture défensive avec seulement deux points d’accès par des portes fortifiées pour accéder au centre-bourg. Il a tout d’abord servi de point défensif avec un corps de garde, les salles abritant principalement une garnison et les armes. Cette tour défensive était aussi le poste de surveillance de la ville. Il était divisé en trois parties comme l’attestent les emplacements des anciennes poutres en bois :

Le rez-de-chaussée réserve de munitions et magasin

Le 1er étage réserve de nourriture et habitations

Le 2e étage machinerie et poste de surveillance

L’accès se faisait par un escalier placé sur la partie gauche du bâtiment, à l’extérieur, directement au premier étage.

Le sol est notamment usé par le passage des soldats. Ce n’est qu’au XIXe siècle que l’on fait les deux ouvertures sur la façade à la dynamite, entrées actuelles du musée ! Progressivement, ce bâtiment médiéval fut délaissé, car il n’avait plus vraiment d’utilité défensive… .

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 64 93

English :

Nestled in the dungeon, the archaeological museum features mainly copies of ancient sculptures excavated from the Gallo-Roman villa discovered at Martres-Tolosane.

German :

Das in den Bergfried eingebettete archäologische Museum zeigt hauptsächlich Kopien antiker Skulpturen, die aus den Ausgrabungen der in Martres-Tolosane entdeckten gallo-römischen Villa stammen.

Italiano :

Situato nei sotterranei, il museo archeologico presenta principalmente copie di sculture antiche scavate nella villa gallo-romana scoperta a Martres-Tolosane.

Espanol :

Enclavado en el calabozo, el museo arqueológico presenta principalmente copias de antiguas esculturas excavadas en la villa galo-romana descubierta en Martres-Tolosane.

