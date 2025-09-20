Ouverture du Musée d’Art Elise Rieuf Musée Elise Rieuf Massiac

Ouverture du Musée d’Art Elise Rieuf 20 et 21 septembre Musée Elise Rieuf Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez un musée chaleureux exposant : 7 peintres femmes issues du même atelier parisien.

Tableaux figuratifs des années 30 à la fin du XXe siècle.

Musée Elise Rieuf 4, rue Albert Chalvet, 15500 Massiac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Massiac 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 23 03 95 http://www.musee-elise-rieuf.org Un musée consacré à deux femmes peintres des années 30 : Elise Rieuf (1897-1990) et Charlotte Musson (1905-1975). L’une nous fait voyager à travers l’Europe et la Chine, avec des retours dans son Auvergne natale. La seconde, par ses portraits, nous présente l’intelligentsia parisienne de son époque. Leurs œuvres ont été exposées avec grand succès à Paris, Clermont-Fd, Shanghai. Nouveauté 2014 : les carnets de dessin d’Elise Rieuf sont consultables au musée sur tablette électronique tactile.

©MuséeRieuf