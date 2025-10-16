Ouverture du musée de Campan et balade interactive dans le village de Campan Carrefour des Patrimoines – Musée de Campan Campan

Ouvert à tout le monde. Participation libre pour faire vivre le lieu et ouvrir la culture à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T10:00:00 – 2025-10-16T12:00:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T18:00:00

À l’occasion des dixièmes journées nationales de l’architecture, venez découvrir le Carrefour des Patrimoines – Musée de Campan.

Au programme :

– Visites guidées du musée par notre super animateur passionné, qui vous fera revivre les histoires fascinantes cachées derrière les photographies anciennes et les objets exposés.

– Explorez le village de Campan à votre rythme à travers une promenade historique et ludique, grâce aux tablettes numériques mises à votre disposition.

– À l’aide des tablettes numériques prêtées par le musée, les enfants pourront s’amuser avec un jeu de piste interactif à travers le musée.

Carrefour des Patrimoines – Musée de Campan 40 Rue du Maréchal Leclerc, 65710 Campan Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 91 72 81 https://carrefourdespatrimoines.fr/ https://www.facebook.com/carrefour.patrimoines?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/carrefour_des_patrimoines/ Situé dans l'ancienne école des garçons du village de Campan, le Carrefour des Patrimoines est un musée géré par l'association la Société des Amis de Madame Campan.

Notre objectif est de valoriser et transmettre l’histoire de la vallée de Campan et de ses habitants à travers une riche collection de photographies anciennes, d’objets du quotidien, et de témoignages du patrimoine local, illustrant la vie autrefois et l’ingéniosité de l’époque.

C’est aussi un espace moderne, doté de bornes interactives permettant de découvrir, entre autres, l’agro-pastoralisme, l’artisanat, l’industrie, ou encore le patrimoine bâti de la vallée de Campan.

Nous mettons également à disposition des tablettes pour une balade historique et ludique dans le village de Campan ; ainsi qu’un jeu de piste dans le musée pour les enfants.

Nous proposons, bien évidemment, des visites guidées du musée par notre animateur passionné, qui partage avec enthousiasme les histoires qui se cachent derrière les photographies et objets exposés. Ouvert à tout le monde, toute l'année. Participation libre pour faire vivre le lieu et ouvrir la culture à tous. Places de stationnement gratuites à proximité et pince-roues pour les vélos dans la cour du musée. 40 Rue du Général Leclerc 65710 CAMPAN

