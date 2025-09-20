Ouverture du musée de la maison de l’Armée de Saint Etienne musée de la maison de l’Armée de Saint Etienne (MINARM) Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Maison de l’Armée et le centre d’information et de recrutement des forces armées ouvrent exceptionnelemnt leurs portes le samedi et le dimanche 20 et 21 septembre. Vous pourrez voir les stèles des soldats du 38ème et 238ème Régiment d’infanterie tombés durand les deux guerres mondiales, le musée du 38ème RI et une exposition sur « Le sport, un héritage inattendu de la Grande Guerre’’ . Durée estimée de la visite 1h00.

musée de la maison de l’Armée de Saint Etienne (MINARM) 31 rue Voltaire 42100 Saint Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 59 99 La maison de l’Armée fait partie du patrimoine historique et militaire de la ville de Saint Etienne. Elle accueille aujourd’hui la Direction militaire Départementale et le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées. Pas de stationnement de véhicules à l’intérieur de l’enceinte.

Métro et parking à proximité.

Pas de possibilité d’accueillir des personnes en fauteuil roulant.

