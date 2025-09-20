Ouverture du musée de l’Atelier du patrimoine Port de Dahouët Pléneuf-Val-André

Situé sur le quai des Terre-Neuvas, ce musée vous invite à un voyage au cœur de l’histoire maritime de Dahouët. Entrez dans l’univers de la Grande Pêche, cette aventure humaine hors du commun qui mena des générations de marins jusqu’aux rudes eaux de Terre-Neuve et d’Islande.

À travers une collection riche et authentique, découvrez le quotidien à bord : objets de la vie courante, matériel de pêche, outils d’entretien des navires, et instruments de navigation — du traditionnel loch à nœuds jusqu’au précis sextant. Chaque pièce raconte une histoire, chaque objet fait revivre les gestes et les espoirs de ces hommes de la mer.

Ce musée est plus qu’un lieu de mémoire : c’est un hommage vibrant à ceux qui ont risqué leur vie pour faire vivre le port de Dahouët. Un passé qui mérite d’être transmis, par respect pour les souffrances et leur courage.

Port de Dahouët Quai des Terre-Neuvas 22370 Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

