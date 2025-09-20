OUVERTURE DU MUSÉE DE LODÈVE Lodève

OUVERTURE DU MUSÉE DE LODÈVE

Le Musée de Lodève vous invite à un voyage à travers le temps avec ses trois grandes collections la naissance de la vie sur Terre, le quotidien des premiers Hommes jusqu’au Néolithique, et les sculptures puissantes de Paul Dardé.

Le dimanche après-midi, un médiateur vous attend dans le parcours Empreinte de l’Homme pour échanger et répondre à vos questions sur l’archéologie.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

The Musée de Lodève invites you on a journey through time with its three major collections: the birth of life on Earth, the daily lives of early man up to the Neolithic period, and the powerful sculptures of Paul Dardé.

On Sunday afternoons, a mediator awaits you in the « Empreinte de l?Homme » trail to discuss and answer your questions about archaeology.

German :

Das Museum von Lodève lädt Sie mit seinen drei großen Sammlungen zu einer Reise durch die Zeit ein: die Entstehung des Lebens auf der Erde, das Alltagsleben der ersten Menschen bis zur Jungsteinzeit und die kraftvollen Skulpturen von Paul Dardé.

Am Sonntagnachmittag erwartet Sie ein Mediator im Parcours « Empreinte de l’Homme », um sich auszutauschen und Ihre Fragen zur Archäologie zu beantworten.

Italiano :

Il Musée de Lodève vi invita a un viaggio nel tempo con le sue tre principali collezioni: la nascita della vita sulla Terra, la vita quotidiana dei primi uomini fino al Neolitico e le potenti sculture di Paul Dardé.

La domenica pomeriggio, un interprete sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande sull’archeologia.

Espanol :

El Museo de Lodève le invita a un viaje en el tiempo con sus tres grandes colecciones: el nacimiento de la vida en la Tierra, la vida cotidiana de los primeros humanos hasta el Neolítico y las poderosas esculturas de Paul Dardé.

Los domingos por la tarde, un intérprete responderá a sus preguntas sobre arqueología.

