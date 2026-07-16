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Ouverture du Musée de Vassogne, Musée de Vassogne, Vassogne

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Vassogne · Vassogne

Ouverture du Musée de Vassogne, Musée de Vassogne, Vassogne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Vassogne
Adresse
2 rue de la Croix 02160 Vassogne
Ville
02160 Vassogne
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Ouverture du Musée de Vassogne Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de Vassogne Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour découvrir le Centre Historique du Monde du Travail, situé à Vassogne non loin du Chemin des Dames, et en visiter l’expo actuellement visible Sociabilités villageoises.

Musée de Vassogne 2 rue de la Croix 02160 Vassogne Vassogne 02160 Aisne Hauts-de-France
Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour découvrir le Centre Historique du Monde du Travail, situé à Vassogne non loin du Chemin des Dames, et en visiter l’expo actuellement visible.

© Stéphane Bedhome / Musée de Vassogne