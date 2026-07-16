Ouverture du Musée de Vassogne, Musée de Vassogne, Vassogne

Informations pratiques

Ouverture du Musée de Vassogne Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de Vassogne Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour découvrir le Centre Historique du Monde du Travail, situé à Vassogne non loin du Chemin des Dames, et en visiter l’expo actuellement visible Sociabilités villageoises.

Musée de Vassogne 2 rue de la Croix 02160 Vassogne Vassogne 02160 Aisne Hauts-de-France

Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour découvrir le Centre Historique du Monde du Travail, situé à Vassogne non loin du Chemin des Dames, et en visiter l’expo actuellement visible.

© Stéphane Bedhome / Musée de Vassogne