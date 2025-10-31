Ouverture du musée décoré Airvault
Ouverture du musée décoré Airvault vendredi 31 octobre 2025.
Ouverture du musée décoré
10, rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le musée ouvrira ses portes aux petits fantômes et vampires du 31 octobre, de 18 h à 20 h. Des bonbons seront bien sûr à trouver dans certaines salles décorées pour l’occasion… .
10, rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51 patrimoine@airvault.fr
English : Ouverture du musée décoré
German : Ouverture du musée décoré
Italiano :
Espanol : Ouverture du musée décoré
L’événement Ouverture du musée décoré Airvault a été mis à jour le 2025-10-14 par CC Airvaudais Val du Thouet