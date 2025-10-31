Ouverture du musée décoré Airvault

Ouverture du musée décoré Airvault vendredi 31 octobre 2025.

Ouverture du musée décoré

10, rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le musée ouvrira ses portes aux petits fantômes et vampires du 31 octobre, de 18 h à 20 h. Des bonbons seront bien sûr à trouver dans certaines salles décorées pour l’occasion… .

10, rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51 patrimoine@airvault.fr

English : Ouverture du musée décoré

German : Ouverture du musée décoré

Italiano :

Espanol : Ouverture du musée décoré

L’événement Ouverture du musée décoré Airvault a été mis à jour le 2025-10-14 par CC Airvaudais Val du Thouet